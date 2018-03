Aggressione Largo Giusso, Borrelli: "Coprifuoco dalle 22.30 per i minori di 16 anni"

È polemica sull'aggressione avvenuta sabato sera in Largo Giusso, nel cuore della città, ai danni di un uomo di 50 anni. La richiesta, che proviene dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è quella di mettere in atto un vero e proprio "coprifuoco".

Il 50enne è ricoverato al Pellegrini con una prognosi di 30 giorni (ha riportato anche una frattura all'orbita): stava scaricando delle bibite, quando è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi, che hanno dato vita ad un brutale pestaggio.

"Il bollettino quotidiano delle aggressioni di baby gang ai danni di inermi cittadini si arricchisce di un nuovo terribile episodio – spiega Borrelli – Un altro lavoratore (il riferimento è alla guardia giurata Franco Della Corte, rimasto ucciso in un episodio simile, ndR) che ha avuto la sfortuna di imbattersi in questi delinquenti mentre scaricava della merce nel centro storico. Stavolta non ci è scappato il morto, ma se proseguiamo con aggressioni quotidiane il rischio di una nuova tragedia diventa sempre più concreto".

"Non ci sono più alternative – conclude l'esponente dei Verdi – Chiediamo repressione durissima del fenomeno da parte delle forze dell’ordine e coprifuoco per i minori di 16 anni non accompagnati dopo le 22.30 prima che ci scappi un altro morto”.