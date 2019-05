"Guardate come rubano lo stipendio": infermieri aggrediti verbalmente in piazza

Questa mattina l’equipaggio della Cicogna (postazione 118 Ascalesi) come di consueto ha marcato il cartellino per rientrare nelle proprie abitazioni. Durante il tragitto a piedi verso la stazione centrale alcuni commercianti del mercato della Maddalena (piazza Garibaldi) avrebbero iniziato ad inveire verso l’autista e l’infermiere esclamando: "Guardate come rubano lo stipendio". L'aggressione verbale è riportata dal gruppo 'Nessuno Tocchi Ippocrate', associazione in difesa del personale sanitario che opera a bordo delle ambulanze. Secondo quanto riportato, i sanitari avrebbero proseguito lungo il loro tragitto, noncuranti delle ingiurie ricevute, alle quali si sarebbe aggiunta una minaccia: "Vi stiamo facendo il video con il cellulare, vi facciamo licenziare, ladri".

"L’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ritiene giusto pubblicare questa triste vicenda, e la annovera tra le aggressioni, per evidenziare che c’è un odio ingiustificato nei nostri confronti che ha radici in una ignoranza di pochi (poveri) esseri umani": si conclude così il comunicato dell'associazione.