Loreto Mare, paziente dà in escandescenze e aggredisce gli infermieri

Un infermiere è stato aggredito mentre svolgeva il suo lavoro nell'ospedale Loreto Mare di Napoli. La segnalazione, raccolta dalla pagina 'Noi contro la malasanità', parla di un paziente affetto da squilibri mentali, che dopo la visita psichiatrica - il medico aveva disposto la somministrazione di alcune siringhe, ha aggredito guardie giurate e infermieri impegnati al triage. "Per sottonumero il triage del Loreto Mare non è stato disponibile per alcuni minuti", spiega un testimone.