Chiudono la porta dell'ambulanza: picchiati infermiere a autista

Ennesima aggressione ai danni di operatori di un'ambulanza a Napoli. Ieri sera, intorno alle 23, gli operatori del 118 hanno effettuato un intervento al Rione Traiano. Si trattava di un codice giallo e i sanitari stavano operando in estrema calma quando si è verificato l'ennesimo episodio grave. La paziente era in ambulanza parzialmente svestita per effettuare tutti i controlli dei parametri vitali. Per questo motivo l'autista del mezzo ha chiuso la portiera per garantire il massimo della privacy alla donna.

L'aggressione

In quel momento, però, si è avvicinato minaccioso il figlio che ha prima chiesto il perché di questo gesto e non contento della risposta ha colpito con uno schiaffo prima l'autista e poi l'infermiere. L'aggressione è stata raccontata da “Nessuno tocchi Ippocrate”. Dopo aver effettuato il servizio i sanitari hanno denunciato tutto ai carabinieri e poi si sono fatti medicare ricevendo tre giorni di prognosi. L'aggressore ha anche chiesto scusa successivamente agli operatori aggrediti.