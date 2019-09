Vogliono essere visitati: coppia di pazienti aggredisce guardie giurate

Ancora un’aggressione in corsia: quattro guardie giurate in servizio presso l’ospedale Vecchio Pellegrini sono state aggredite da una coppia di coniugi in attesa di essere visitati. I due stavano aspettando nel pronto soccorso da 10 minuti per un codice verde quando hanno cominciato a dare in escandescenze. Erano in ospedale per un’ernia ombelicale dell’uomo. All’improvviso hanno scaraventato i computer a terra e preso a pugni i vetri rompendone uno, creando panico tra gli operatori e i pazienti in attesa nella sala.

I vigilantes sono intervenuti per calmarli, ma sono stati aggrediti. Anche se refertati hanno continuato a prestare servizio. Sul posto è arrivata anche la polizia. Si tratta della 75esima aggressione dall'inizio del 2019. Lo rende noto l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che dichiara: «Il Vecchio Pellegrini oramai è martorizzato da episodi quasi quotidiani di violenza- spiegano dall'associazione - esprimiamo massima solidarietà ed appoggio a tutto il personale che giorno dopo giorno lavora in trincea».