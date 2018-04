Violenza sul lungomare di Castellammare: minorenne aggredisce il rivale in amore

La polizia di Castellammare di Stabia ha stamane notificato ad un minorenne un provvedimento restrittivo emesso il 4 aprile scorso dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale per i Minori di Napoli: non potrà circolare a bordo di motorini anche da passeggero, dovrà rientrare a casa entro le 20, non potrà incontrare pregiudicati, frequentare locali pubblici, e non potrà avvicinarsi al giovane che, la sera del 21 febbraio scorso, avrebbe aggredito sul lungomare cittadino.

L'aggressione avvenne, secondo gli inquirenti, per motivi di gelosia nei confronti della sua ex fidanzata. A testimoniare contro il minorenne un uomo che faceva jogging lì vicino e che avvertì la polizia. La vittima, al pronto soccorso, aveva attribuito le sue ferite ad un incidente stradale e quindi non aveva denunciato il ragazzo temendo ulteriori violenze.