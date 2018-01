"Li perdono tutti": le parole della mamma di Gaetano a La Radiazza

“Li perdono tutti, in questo momento non ho sentimenti di vendetta e mi auguro che possano capire quel che hanno fatto per essere uomini migliori”. Sono le parole della mamma di Gaetano, il quindicenne aggredito a Chiaiano, i cui presunti aggressori sono stati arrestati questa mattina, a La Radiazza di Gianni Simioli su Radio Marte.

Alle parole concilianti della donna sono seguite quelle più dure del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che, in diretta con lei, ha affermato: "E' giusto il recupero di questi ragazzi, ma è necessario anche capire perché sono diventati violenti al punto da picchiare un ragazzo senza alcun motivo, rischiando addirittura di ucciderlo”.

“Se emergeranno responsabilità gravi dei genitori è giusto che questi ragazzi siano allontanati definitivamente dalle loro famiglie e chi non ha vigilato su di loro sia punito come complice dell’aggressione a Gaetano” ha aggiunto Borrelli ribadendo che “visto che finalmente s’è presa coscienza del pericolo rappresentato dalle baby gang, il prossimo Parlamento, così come richiesto anche dal Consiglio superiore della Magistratura, metta mano a una riforma del codice penale in modo da prevedere l’allontanamento dalle famiglie di bambini e minorenni quando è evidente che i genitori o chi ne fa le veci li fa crescere in un clima di violenza e illegalità”.