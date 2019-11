Furti e aggressioni nel locale: questore chiude bar-ristorante

Il Questore di Napoli, su proposta del commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione per cinque giorni dell’attività di esercizio di un bar-ristorante a via di Pozzuoli. Presso il locale, tra i mesi di giugno e settembre, si sono registrati diversi episodi di furto in danno degli avventori e inoltre si sono verificate due violente aggressioni in una delle quali un giovane ha riportato ferite da arma da taglio. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.