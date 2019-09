Scavalca la recinzione del giardino per minacciare la ex con un martello

Sabato sera, i poliziotti del commissariato San Paolo, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Catone per una lite familiare. Un uomo , a cui era stato notificato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie, aveva poco prima scavalcato la recinzione del giardino della casa della donna e, non riuscendo ad entrare all’interno dell’abitazione, aveva iniziato ad inveire contro di lei impugnando un martello fino a quando è stato bloccato dagli agenti.

Il 57enne è stato arrestato per minaccia e per inosservanza del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex-moglie.