Aggredisce un ex avvocato per strada: trovato grazie ai testimoni

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno denunciato per lesioni personali un 57enne del posto già noto alle forze dell'ordine. La vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri quando, l’aggressore ha incrociato in strada un ex avvocato.

L’ha percosso e spinto a terra alludendo a relazioni sentimentali che avrebbe intrattenuto in passato con alcune clienti. Medicato da personale del 118, la vittima se la caverà con pochi giorni di prognosi. I militari, grazie alle testimonianze raccolte, hanno individuato e denunciato l’aggressore.