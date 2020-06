Paura nella stazione della Circumvesuviana, ferita guardia giurata. Sassi contro i poliziotti

Paura nella stazione Eav della Circumvesuviana, aggredita una guardia giurata. A denunciare l'accaduto è Umberto De Gregorio, presidente Eav: "Ho appena sentito Bruno a cui ho espresso la mia personale solidarietà e quella di EAV. Episodi purtroppo non rari. Intorno alle ore 06.00 di oggi 25/06 presso la stazione di Poggiomarino una person è stata sorpresa da una nostra Guardia giurata all’interno di un treno in sosta, nel quale si era introdotto poco prima forzando le porte. Nell’intento di farlo uscire dal treno la nostra GPG veniva aggredita riportando nella colluttazione una ferita alla mano destra. In questo momento è in ospedale per la radiografia. Prima di darsi alla fuga, all’arrivo delle FF.OO., la persona lanciava una pietra all’indirizzo di un auto li parcheggiata di proprietà di una nostra utente, danneggiandola. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per risalire, anche grazie all’ausilio del nostro sistema TVCC, all’identità dell’aggressore

