Ospedale di Giugliano, i familiari di una paziente schiaffeggiano la dottoressa

Un nuovo caso di aggressione ai danni di un operatore sanitario, a Napoli, scuote le coscienze della sanità campana. La Asl Napoli 2 Nord denuncia, infatti, l'aggressione subita da una giovane dottoressa, 32 anni, che sabato scorso operava nel pronto soccorso di Giugliano. La dottoressa, alle 20 circa, stava prestando soccorso a una paziente arrivata in codice giallo. Più volte avrebbe chiesto ai familiari della donna di abbandonare il box soccorso per assistere adeguatamente la paziente. L'ultima richiesta, però, è stata mal digerita: uno dei familiari ha percosso in viso la dottoressa.

A quanto pare la dottoressa aggredito aveva, pochi giorni fa, prestato il proprio volto per una campagna di comunicazione dell'Asl napoletana contro la violenza sugli operatori sanitari.