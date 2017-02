Metro, aggredito un controllore: ha riportato una ferita profonda al volto

Paura nel parcheggio della stazione della metropolitana di Chiaiano per un controllore, che è stato colpito al volto con le forbici da un 74enne, in via Emilio Scaglione. L'uomo è stato fermato dagli agenti.

Il controllore 56enne ha riportato una ferita profonda al volto e ha perso molto sangue. Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso del Cardarelli. Non è in pericolo di vita.

Il 74enne è stato poi a sua volta trasportato al San Giovanni Bosco per un malore.