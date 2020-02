Aggredito controllore dell'Anm all'interno della stazione Vanvitelli

Un operatore dell’Anm, addetto al controllo dei ticket, è stato aggredito il giorno 4 febbraio, verso le 14 e 30, all’interno della stazione Vanvitelli della linea 1 della metropolitana come segnalato da il Mattino. L’addetto dell'Anm era in servizio in prossimità dei tornelli quando ha cercato di fermare un giovane che tentava di eludere i controlli. A quel punto l’uomo è stato, prima, insultato e poi colpito al volto con un pugno. L’aggressore si è dato alla fuga mentre l’agente di controllo della stazione è stato curato all’ospedale Cardarelli dove ha ricevuto una prognosi di cinque giorni di guarigione.

Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli solidarizzando con la vittima commenta così l’accaduto: “È in aumento il numero di aggressioni all’interno delle stazioni nei confronti degli operatori. Sono violenze inaccettabili ed ingiustificabili verso chi compie il proprio lavoro. Non è possibile che i controllori e gli operatori dell’Anm vivano in questo clima di violenza e terrore, temendo per la propria incolumità, dovrebbero poter svolger il proprio lavoro nella sicurezza più totale. Per questo chiediamo che le stazioni ferroviarie metropolitane siano sempre controllate anche da videocamere, affinché si possa garantire maggiore ai lavoratori e tutti gli utenti”.