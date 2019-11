“Polizia, mi hanno aggredito con un bastone”: le urla del consigliere Borrelli (VIDEO)

Ancora un'aggressione subita dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Protagonista un parcheggiatore abusivo all'esterno del cimitero di Napoli. Il consigliere si è recato lì in occasione del week-end di commemorazione dei defunti per documentare l'attività illegale svolta da centinaia di persone in varie zone della città

Borrelli ha cominciato a riprendere l'attività dei parcheggiatori presenti sul posto quando a un certo punto è stato aggredito in diretta Facebook. Il parcheggiatore abusivo aveva con sé anche una scopa con cui si è avvicinato minaccioso al politico. Solo le sue urla e la vicinanza di una pattuglia della polizia hanno evitato il peggio. Borrelli è riuscito a scappare avvicinandosi ai poliziotti per poi andare a cercare il parcheggiatore che, alla vista degli agenti, si è rifugiato nel cimitero.