Aggressione Chiaiano, le testimonianze dei giovani: "Costretti a guardarci le spalle. Pronti a scendere in piazza"

L'aggressione al giovane Arturo nei pressi della metropolitana di Chiaiano ha sconvolto tutta la comunità, soprattutto gli studenti delle scuole della zona. Al microfono di Napolitoday, i giovani intercettati nei dintorni della stazione metro raccontano di frequenti episodi di violenza e bullismo. "Mi hanno fermato con aria minacciosa e non mi hanno pestato solo perché ho detto di essere di Secondigliano, altrimenti sarebbe finita male" spiega un ragazzo. "Sono stata aggredita mentre passeggiavo con un'amica - ricorda una giovane - da una gang di maschi dai 10 ai 15 anni. Per la paura non sono riuscita a fare nulla, fortunatamente la mia amica ha urlato e siamo riuscite a scappare. Da 2 anni ho paura di uscire dopo le 20".

Domani, mercoledì 17 gennaio, alle ore 9.30 dalla stazione di Scampia partirà un corteo di studenti e rappresentanti delle associazioni dell'area Nord per testimoniare l vicinanza ad Arturo, Gaetano e alle altre vittime di violenza.