Aggressione Chiaiano, presi i nove minorenni che avrebbero pestato Gaetano /VIDEO

Sono nove i minorenni fermati dalla polizia per l'aggressione subita da Gaetano e altri due ragazzi, suoi cugini, lo scorso 12 gennaio. Dopo il pestaggio nei pressi della stazione di Chiaiano, il giovane ha subito l'asportazione della milza per le violenze subite. Per i fermati, l'ipotesi di reato è di lesioni gravissime. Le immagini mostrano i controlli degli agenti di Scampia e Chiaiano all'esterno della metropolitana.