Aggressione Chiaiano, telecamere e social incastrano nove minori. Il questore: "Nessun aiuto dai testimoni"

Incastrati dalla telecamere di videosorveglianza e dall'utilizzo sconsiderato dei social network. Sono nove i minori fermati dalla polizia e accusati dell'aggressione del 12 gennaio scorso all'esterno della metro di Chiaiano. Pestati tre adolescenti, di cui uno, Gaetano, ha dovuto subire l'asportazione della milza.

"Nessun movente, semplice dimostrazione di forza" le parole del questore di Napoli Antonio De Iesu durante la conferenza stampa di questa mattina. "Lo Stato dimostra di esserci e negli ultimi mesi abbiamo portato a termine tutte le operazioni, ma abbiamo bisogno dell'aiuto dei cittadini. Invece, per Gaetano, Arturo e per gli altri episodi non abbiamo avuto nessun aiuto da chi era presente sul posto".