Centro storico, aggredito con calci e pugni: fermato branco di ragazzini

E’ stato aggredito da un branco di ragazzini con pugni, schiaffi e calci in faccia per una sigaretta. E’ accaduto - come riporta Il Mattino - questa notte in via Monteoliveto, nel cuore del centro storico di Napoli, intono alle 3.30.

Vittima della violenta aggressione è stato un 22enne napoletano. Il branco, come racconta il ragazzo, si è avvicinato a lui provocandolo chiedendogli prima una sigaretta e poi aggredendolo. Uno di loro ha anche cercato di rubargli il giubbino. La vittima ha cercato di difendersi in tutti i modi e di non cedere alle provocazioni. Per fortuna, una volante della polizia di ronda in zona è subito intervenuta. Alla vista degli agenti una parte del branco è scappato, mentre gli altri sono stati fermati dalla polizia. La vittima è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Loreto Mare con una prognosi di dieci giorni per politraumi in tutto il corpo e traumi facciali.