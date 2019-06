Castellammare, agguato in pieno centro: imprenditore colpito alla schiena

Paura a Castellammare di Stabia: in pieno centro un uomo a bordo di uno scooter ha fatto fuoco, colpendo un imprenditore 50enne alla schiena. La vittima dell'aggressione a mano armata è un noto commerciante del centro di Castellammare: l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Leonardo, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunte immediatamente le forze dell'ordine ma i due malviventi (l'uomo che ha sparato e un complice che guidava lo scooter) sono fuggiti. Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell'episodio il 50enne avrebbe avuto una violenta discussione con gli stessi due giovani protagonisti dell'agguato.

Tra la folla di via Roma - piena di persone per lo shopping serale - si è scatenato il fuggi fuggi.