Raid punitivo al femminile in una cartolibreria: aggredita la titolare

Una violenta aggressione si è consumata stamattina a Mugnano, in una cartolibreria di via Roma. Una commerciante è stata colpita da cinque persone, che hanno percosso lei e messo a soqquadro il negozio. Pare si trattasse di donne, sebbene la figlia dell'esercente – che ha denunciato la vicenda sui social – si rivolga anche al genitore di uno studente delle elementari.

A quanto pare sono andati distrutti registratore di cassa, pc portatile, stampante, fax, telefono, macchina fotocopiatrice e merce esposta. Pare che il tutto sarebbe scattato a causa di un libro scolastico non consegnato. Pesanti le accuse rivolte via social al presunto aggressore, per il quale i titolari pare passeranno alle vie legali.