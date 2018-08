Litiga con la moglie, poi aggredisce con la mazza da baseball i carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana hanno denunciato un 38enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Intervenuti presso la sua abitazione in via San Filippo per sedare una lite per futili motivi con la moglie 32enne, i militari sono stati aggrediti dal 38enne con una mazza da baseball, che gli è stata tolta subito dalle mani.

Non contento, l'uomo ha aggredito i carabinieri a calci e pugni prima di venire definitivamente immobilizzato. La mazza è stata sequestrata.