Borrelli insultato e aggredito: "Mi hanno anche distrutto il telefonino"

"Ennesima aggresssione da parte di due energumeni che prima mi hanno insultato, poi mi hanno messo le mani addosso e infine mi hanno distrutto il cellulare", è quanto denunciato e documentato in un video dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

L'aggressione è avvenuta in via Pasquale Scura, a poche centinaia di metri dalla Pignasecca. “Ormai la legalità il alcune zone è completamente scomparsa. Gli aggressori fermati dalla Polizia e denunciati sostengono addirittura che chi vuole girare per i Quartieri deve chiedere a loro il permesso e che il camorrista è solo uno che vuole fare la sua vita".