Aggressione al centro storico, la vittima a NapoliToday: "Folle escalation "

"Stavo raggiungendo alcuni amici, mi sono guardato attorno e sono spuntati questi ragazzini da una palazzina abbandonata. Erano forse una decina, hanno preso a colpirmi con schiaffi e calci. C'erano anche ragazzine. Mi dicevano di andare via ed era proprio quello che stavo facendo. All'inizio ridevo, cercavo di placarli, di chiedere perché ce l'avessero con me, loro continuavano a colpirmi". Il racconto è di G.M, trentenne napoletano che ieri sera ha subito un'inaspettata aggressione da parte di alcuni bambini, nei vicoli del centro storico.



"Non vorrei drammatizzare la cosa, chi vive le strade napoletane purtroppo conosce bene queste dinamiche. L'escalation è durata dieci secondi, ma è stata folle perché non c'era alcun motivo. Dopo ho raggiunto gli amici e ho dimenticato l'episodio, ma probabilmente un altro ragazzo più sensibile o meno abituato a certe cose avrebbe reagito peggio. Quello che preoccupa è la velocità con cui si è passati dalle parole alle mani, senza alcun motivo", conclude G.M.