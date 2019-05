"I vostri figli sono stati colpiti da una baby gang": sassaiola a Pompei

Un gruppo di giovani vesuviani, di ritorno da una serata trascorsa in un pub di Pompei, è stato vittima di una sassaiola da parte di una baby gang. I giovani si sono rifiugiati nel vicino commissariato: uno di loro, colpito da un sampietrino, è rimasto ferito a una testa e ha avuto bisogno di cure mediche per la sutura del taglio. I genitori sono stati allertati e si sono recati a Pompei per prendere i figli. Sono in corso indagini per individuare i cinque aggressori, che secondo una prima ricostruzione sarebbero di Scafati. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.