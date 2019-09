Castellammare, autista di bus aggredito (VIDEO)

“Siamo rimasti basiti dinanzi al video diffuso da alcune testate online che mostra la colluttazione tra l’autista di un autobus di linea e un altro soggetto a Castellammare di Stabia. Un fatto grave, ingiustificabile, che conferma il clima di insicurezza in cui lavorano i conducenti dei mezzi che si somma all’atto vandalico che interessato un autobus dell’Anm, oggetto di una sassaiola che ha distrutto alcuni vetri mentre transitava a Scampia. Oramai la violenza e l’inciviltà sono fuori controllo. Dagli ospedali agli autobus, chi lavora è continuamente esposto al rischio delle angherie del prossimo. Purtroppo i violenti sentono di agire in un clima di diffusa impunità dove le loro azioni, nella stragrande maggioranza dei casi, non prevedono conseguenze”.

Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Dinanzi ad una tale ondata di violenze occorre studiare delle soluzioni che siano atte a garantire la sicurezza di chi lavora sui mezzi pubblici e degli stessi viaggiatori. Ma, soprattutto, è necessario che chi viene identificato e denunciato per atti di violenza di questo tipo paghi qualche tipo di conseguenza. Altrimenti gli episodi di questo tipo continueranno ad aumentare”.