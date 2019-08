Aggredito autista Anm in servizio a Marechiaro: fermato il passeggero violento

Questa mattina un autista Anm in servizio sulla linea C31 (Vomero-Posillipo) è stato aggredito da un passeggero nei pressi della fermata di Marechiaro. "Ormai è diventata una consueta e drammatica abitudine l'aggressione verbale o, come in questo caso, fisica degli operatori del trasporto pubblico locale da parte di utenti facinorosi", afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB. "Non bastano le pessime condizioni a cui gli autisti dell'ANM sono costretti per incapacità di chi dovrebbe garantire la viabilità in questa città, la quantità di aggressioni subite dal personale ANM che lavora in prima linea dall'inizio dell'anno assume proporzioni indegne di un paese civile".

L'aggressore è stato fermato da una pattuglia della polizia che si trovava nei pressi del luogo dell'aggressione. L'autista risulta ferito in modo lieve.