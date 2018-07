"Toglimi la multa": giovane prende a bastonate l'ausiliario del traffico

Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Torre Annunziata, hanno arrestato il 31enne oplontino S.P., con precedenti di polizia, perché resosi responsabile di minacce e lesioni aggravate nonché tentata violenza privata ai danni di un incaricato di pubblico servizio. Poco prima delle 19.00, i poliziotti, nel transitare in Corso Umberto I, nei pressi di un supermercato, hanno notato, tre persone che discutevano animatamente. L’attenzione posta all’evento da parte degli agenti è cresciuta allorquando, in uno dei

tre uomini, hanno riconosciuto un dipendente di una società di servizi locale, che svolge l’attività di ausiliario del traffico.

Gli agenti sono quindi intervenuti prontamente quando il più giovane dei due che discutevano con l’ausiliario, si è armato di un oggetto simile ad un bastone di legno e, brandendolo con foga, ha cominciato a colpire alla testa ed alle spalle il malcapitato ausiliario che,

“aveva osato” contravvenzionarlo per non aver pagato il ticket del parcheggio. Con l’arrivo dei poliziotti che sono riusciti a disarmare ed allontanare i tre contendenti, è stata anche chiarita la natura della discussione che era sfociata nell’aggressione la quale consisteva nel tentativo di farsi cancellare la multa.

L’ausiliario, condotto da personale del 118 nel vicino nosocomio di Boscotrecase, è stato trattenuto in osservazione . S.P., accompagnato negli uffici di Polizia, è stato arrestato e come disposto dall'Autorità Giudiziaria, giudicato con rito per direttissima con il quale è stato condannato a mesi otto di reclusione, pena sospesa.