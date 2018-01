Aggressione ad Arturo, svolta nelle indagini: indagato un 14enne

Invitato dalla Procura dei minori a comparire. Un terzo ragazzino, legato alla cerchia di 'o Nano, è sospettato di aver partecipato all'aggressione che ha portato al grave ferimento in via Foria di Arturo, il 17enne studente del liceo Cuoco.

Si tratta di un 14enne apprendista pizzaiolo del rione Sanità. Verrà interrogato nelle prossime ore anche per chiarire alcuni aspetti dell'aggressione – risalente allo scorso 18 dicembre – ancora poco chiari agli inquirenti, che pure hanno potuto basare le indagini sulla testimonianza della vittima e su alcune riprese delle videocamere di sorveglianza installate in zona.

Al ragazzino si è arrivati attraverso i legami su Facebook del principale sospettato adesso in carcere a Nisida, dove continua a professarsi innocente.

Un altro indagato, di 17 anni, è invece a piede libero. In un primo momento arrestato come il 15enne F.C. (detto appunto 'o Nano), è stato rilasciato il giorno stesso per il suo alibi inattaccabile: pare sia stato visto da numerosi clienti della bottega presepiale in cui lavora, e lo stesso titolare ha avvalorato la sua versione. “Era qui da me quel giorno, al 50mila percento – ha confermato Lucio Ferrigno, il suo datore di lavoro, a Chi l'ha visto? – L'hanno visto tutti i clienti. Se è stato lui allora io devo andare in carcere subito perché sto facendo falsa testimonianza”.

Il branco degli assalitori era composto da quattro persone. È molto probabile che, attraverso le testimonianze degli indagati e del video agli atti, le forze dell'ordine possano presto risalire a nuovi presunti componenti del gruppo già nei prossimi giorni.