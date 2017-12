"'Comm si' fort' 'o Na'": gli amici difendono il ragazzino accusato del ferimento del 17enne

Ha quindici anni ma sembra molto più giovane F.C., il ragazzino ancora in cella perché fortemente sospettato dell'accoltellamento del 17enne Arturo, avvenuto in via Foria il 18 dicembre. Il profilo facebook di F. contiene foto ed evidenzia i tratti di questo giovane che si sente già uomo: sguardo fiero, motorino in casa, la messa in mostra di una socialità forte: foto con gli amici ('e frat') in posa aggressiva, i commenti di chi dice di volergli bene. "Comm si fort'", "Già saj ammor mij", qualcuno che invece provoca "Nun chiavat' nu paccher'".



In queste ore un amico ha postato sulla bacheca virtuale di F. una foto che li ritrae insieme: "Ti aspetto fuori, datti forza, si' 'a vita mij'. Mi manchi". Gli incoraggiamenti arrivano in continuazione: intanto il quindicenne resta in carcere. Interrogato, pare abbia respinto le accuse sostenendo di essere rimasto a casa nei minuti dell'agguato. Il capo della Mobile fa sapere che l'indiziato è incensurato e sono incensurati anche i genitori.