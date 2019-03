Schiaffi al personale del 118: "Non ci denunciate o vi uccidiamo"

“Se ci denunciate vi uccidiamo”. In questo modo un uomo si è rivolto al personale del 118 napoletano intervenuto per soccorrere un uomo in codice rosso. A raccontare l'episodio è l'associazione per la tutela del personale operante a bordo delle ambulanze "Nessuno Tocchi Ippocrate". "Allertato alle ore 13:00, l'equipaggio della postazione India Pietravalle è giunta sul posto solo 7 minuti dopo e viene accolto da cinquanta persone che schiaffeggiano autista e infermiere", si legge sulla pagina dell'associazione.

"Il codice rosso si è poi rivelato essere una crisi epilettica, quindi il paziente non era in imminente pericolo di vita. Le due donne dell’equipaggio si sono recate con il paziente (e due donne che con la violenza si sono introdotte nella ambulanza) a sirene spiegate al pronto soccorso del nosocomio partenopeo “CTO”, e li sono state avvicinate da un parente del paziente che con fare minaccioso ha esclamato: 'Se ci denunciate vi uccidiamo'. L’equipaggio Pietravalle , incurante delle minacce ricevute, ha ottenuto regolare referto medico - 5 giorni di prognosi - poi le due donne, scortate dalla Polizia, si sono recate un luogo protetto per proseguire il servizio".