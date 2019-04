Follia movida Chiaia: "Da ragazzi ubriachi cazzotti contro l'ambulanza"

La segnalazione arriva ancora una volta dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate. Alle 2 della scorsa notte un mezzo di soccorso del 118 è stato oggetto di una violenta aggressione da parte di ragazzi "ubriachi ed esaltati".

La postazione Chiatamone - spiega l'associazione - "viene allertata per “perdita di coscienza “ codice rosso a via Bisignano".

"Il mezzo di soccorso, scortato da esercito a piedi, impiega circa 20 minuti a raggiungere il target passando tra un fiume di ragazzi ubriachi ed esaltati - prosegue - Altri 10 minuti sono serviti all’autista ad uscire sulla riviera di Chiaia".

Ma non solo. "L’equipaggio conta circa 20 cazzotti scagliati sulle fiancate del mezzo di soccorso mentre transitava per via Bisignano. Con grande difficoltà e dopo una perdita di tempo prezioso l’ambulanza trasferisce il giovane in pronto soccorso".