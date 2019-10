Sputi e spintoni su medici e infermieri mentre soccorrono un tossicodipendente

L'associazione 'Nessuno Tocchi Ippocrate' riporta l'ennesimo caso di aggressione a personale sanitario in servizio sulle ambulanze. L'episodio - raccontano gli amministratori del gruppo - è avvenuto in piazza Guglielmo Pepe, zona Mercato. "La postazione Ascalesi è stata allertata per la presenza di un tossicodipendente", scrive Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Mentre medici e infermieri prestavano soccorso, un altro individuo, di nazionalità egiziana, ha aggredito il personale sanitario dapprima verbalmente e poi inveendo con sputi e spintoni. L'individuo è stato subito ammanettato e arrestato dalle forze dell'ordine". Si tratta - secondo l'associazione - dell'aggressione numero 86 dall'inizio dell'anno 2019.