Ingorgo a Forcella, motociclista infuriato scaglia un sampietrino contro l'ambulanza

Chiamata alle 19:35 di ieri per un caso di 'dispnea in enfisema polmonare', da codice rosso, la postazione del 118 'stazione centrale' giunge a Forcella pochi minuti dopo. Mentre il mezzo percorre i vicoli del rione, un ragazzo in scooter si innervosisce per l'intralcio e il traffico che lentamente si paralizza. Il giovane, bloccato nel transito dal momentaneo passaggio dell'ambulanza, raccoglie un sampietrino e lo scaglia sulla fiancata del mezzo di soccorso. La pietra - come riferito da 'Nessuno tocchi Ippocrate' - infrange il vetro e mette a rischio l'infermiere che era seduto nelle vicinanze del finestrino.



Nonostante lo spiacevole episodio, l'ambulanza giungeva sul posto alle 19:45 portando i primi soccorsi e concludendo l'intervento. Si tratta della 21esima aggressione subita dalle postazioni 118 nel solo 2018.