Mai patentato ma alla guida di un'auto: 35enne sfascia la volante della Polizia

Sabato sera gli agenti del Commissariato Acerra hanno arrestato M.T., di 35 anni, e la sorella E.T., di 32, responsabili dei reati di violenza, resistenza minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché danneggiamento aggravato ai beni dell’amministrazione. Il 35enne era stato fermato per un normale controllo al Corso Italia. Ma fin da subito aveva mostrato un atteggiamento insofferente cominciando prima a minacciare e poi a spintonare i poliziotti. Questi ultimi avevano infatti accertato che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida.

Nel frattempo era arrivata a piedi anche la sorella, la quale, come il fratello, ha proseguito con lo stesso atteggiamento. Gli agenti ad un certo punto si sono visti circondati da una folla di persone redendo complicato l’arresto dell'uomo che era riuscito a danneggiare anche i finestrini posteriori della volante. I poliziotti, costretti a far intervenire altre volanti in supporto, sono comunque riusciti ad arrestare entrambi sui quali ora grava la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici del Commissariato dopo che gli stessi sono stati giudicati con rito direttissimo dal Tribunale di Nola.