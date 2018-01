Ancora violenza immotivata: 16enne aggredito a Napoli finisce in ospedale

Un 16enne napoletano sarebbe stato insultato e poi aggredito apparentemente senza motivo, ieri sera. La ricostruzione dell'ennesimo fatto di violenza gratuita getta nello sconforto tutti quelli che, a Napoli e in Italia in questi giorni, cercano di spiegarsi i motivi delle ripetute aggressioni dell'ultimo mese e trovare una via di uscita dalla spirale di violenza giovanile in cui la città sembra immersa. Da Arturo (che ieri ha parlato in diretta a La7, spiegando di non sapere se perdonare o no), a Gaetano. Ultimo caso ieri sera: un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale, al Vecchio Pellegrini, per una frattura del setto nasale. Il giovane ha riferito alla Polizia di essere stato avvicinato ieri sera domenica 14 gennaio da un gruppo di coetanei nei pressi della metropolitana del Policlinico. Dagli insulti i giovani sono passati ai pugni e il ragazzo è finito a terra, prima di essere portato in ospedale dai genitori. La notizia è riportata da il Mattino.



Ridotta la frattura, i medici hanno redatto un referto che parla di 30 giorni di prognosi. Sui fatti indaga la Polizia di Stato.