Bullismo, ancora un'aggressione: 11enne picchiato a Fuorigrotta

Ancora un episodio di bullismo. Ancora un ragazzino picchiato in strada senza che nessuno muovesse un dito. Ancora una volta anche l'umiliazione di vedere l'aggressione pubblicata sui social. È quello che è successo a un ragazzino di 11 anni aggredito pochi giorni fa in strada a Fuorigrotta. Il giovanissimo è stato picchiato da quelli che sembravano poco più che coeatanei a più riprese. Lo testimoniano le immagini che lo riprendono vittima di un pestaggio degno dei peggiori delinquenti adulti.

Nel video, che nelle ultime ore sta facendo il giro dei profili social, l'11enne viene picchiato prima da un ragazzino poi nella seconda parte viene colpito da un altro minorenne e poi inseguito da un gruppetto di coetanei. Non si sa cosa abbia fatto di così grave da meritare una punizione pubblica. Ciò che colpisce è l'assoluta indifferenza dei presenti e le risatine di altri giovanissimi tra cui alcune ragazzine. Nel corso della prima aggressione viene picchiato accanto a delle ragazze che non intervengono e ridono della situazione. Stessa cosa fanno anche gli altri presenti di cui si possono ascoltare le voci in sottofondo. Un mese fa un altro minorenne di 13enne venne picchiato in pubblico, all'interno della pineta dei Colli Aminei, e l'aggressione ripresa col cellulare.