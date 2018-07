"Doveva essere in coma etilico, ma ha preso a schiaffi e calci i sanitari". La denuncia

Una nuova aggressione, la 52esima dall'inizio dell'anno, è stata denunciata da 'Nessuno tocchi Ippocrate', l'associazione in difesa del personale sanitario che opera a bordo delle ambulanze. Allertata ieri sera per un caso di coma etilico, la postazione 118 del Vomero è giunta a casa di un professionista vomerese alle 21:00 circa.

"Il paziente non era in coma etilico ma in stato di agitazione psicomotoria", spiegano dall'associazione. "All'arrivo dell’equipaggio l’infermiere riceve uno schiaffo che gli fa volare gli occhiali da vista ed il medico riceve un calcio di collo piede in pieno volto". 'Nessuno tocchi Ippocrate' afferma che, nonostante l'aggressione, il personale ha proseguito il servizio.