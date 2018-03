Operatori del 118 aggrediti dai parenti di un paziente

Aggressione alla postazione del 118 dell'aeroporto, come segnala "Nessuno tocchi Ippocrate".

"Ore 1.30, la postazione aeroporto veniva allertata per perdita di coscienza in via Janfolla. Giunti sul posto ci venivano incontro i parenti agitati con un paziente in auto che lamentava dolore toracico tipico irradiato al braccio. Si praticavano le cure di rito, ma nel frattempo i parenti si scagliavano con pugni e calci contro l’ambulanza", denunciano.

Il paziente è stato poi trasportato al Loreto Mare e stabilizzato. Parallelamente a Santa Anastasia la postazione 118 è stata allertata da un codice rosso, ma il passaggio dell'ambulanza è stato ostruito da una Panda.