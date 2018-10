Aggressione numero 71 al personale del 118: la denuncia

Aggressione n.71 del 2018 per il personale di un'ambulanza del 118. "Allertati a via De Amicis (di fronte al Policlinico) e arrivati in meno di 10 minuti sul posto veniamo aggrediti verbalmente dal paziente, che ci riversa addosso ogni sorta di epiteto sostenendo che stiamo solo perdendo tempo anziché portarlo in emodinamica...Minaccia procedimenti giudiziari avendo un fratello magistrato e qualificandosi come primario cardiologo. Ovviamente non è stato possibile attivare la rete IMA e ci siamo recati al Cardarelli, dove stessa sorte è toccata alla collega dei codici rossi. Anche l'operatrice di centrale è stata apostrofata in malo modo".

E' la denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate sull'ennesima aggressione, questa volta verbale, subita dal personale del 118.