La furia di una 17enne contro il personale del 118: arrivano i carabinieri

Nuova aggressione ai danni di operatori sanitari. A segnalarla è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

La vicenda sarabbe avvenuta la scorsa domenica, 29 marzo, presso la sede del 118 di San Giorgio a Cremano.

Su di un medico, un infermiere e l’autista di un’ambulanza, si è abbattuta la rabbia di una 17enne, arrivata alla centrale del 118 con un’altra donna e un giovane, a quanto pare,dopo essere passata dalla guardia medica. Schiaffi, calci, insulti e sputi per il personale del 118, con la 17enne che si è fermata solo quando sono arrivate tre gazzelle dei carabinieri.

“Hanno bussato violentemente alla porta della nostra postazione e abbiamo aperto pensando che volessero informazioni”, racconta G.D.S. chirurgo maxillo facciale, da 18 mesi sulle ambulanze del 118 come medico convenzionato dell’Asl Napoli 3 Sud. “Siamo stati aggrediti senza avere il tempo di capire che cosa stesse succedendo. La ragazza era esagitata, in preda ad una crisi di nervi. Ma c’è un particolare: al 118 bisogna telefonare, gli utenti non devono venire di persona. Ma poiché la sede si trova su fronte strada, gli utenti invece di rivolgersi al pronto soccorso o alla guardia medica, pretendono da noi consulenze. Guai a dire di no: siamo continuamente bersagliati. E l’episodio di domenica 29 marzo, è solo l’ultimo di tanti”.