"Non voglio andare al Loreto Mare, portatemi al Cardarelli": paziente prende a testate l'autista del 118

Una nuova aggressione ai danni di personale sanitario operante a bordo delle ambulanze è avvenuta ieri sera. L'episodio è narrato da Nessuno Tocchi Ippocrate, associazione in difesa di medici e infermieri, spesso vittime di aggressioni. E' la postazione 118 di Bagnoli, diretta interessata, a raccontare: "Ieri sera siamo stati allertati alle ore 19:40 circa per un codice verde: bruciore allo stomaco da due giorni in Via San Giacomo dei Capri. Il paziente, in precedenza, era già andato in pronto soccorso. Ci siamo recati sul posto e il paziente voleva un'iniezione".

"Spiegandogli che non possiamo somministrare farmaci, ci dice di voler andare in ospedale e la centrale ci da come destinazione Loreto Mare. Il paziente allora comincia a dare in escandescenze dando calci e pugni contro il portellone dell'ambulanza, scende, afferra l'autista gli rifila una testata e lo minaccia, chiedendo di andare al Cardarelli. Sale nel vano sanitario, si rifiuta di stendersi o sedersi continua a minacciarci. Giunti in pronto soccorso continua ad offendere tutti perché era già stato due giorni prima e non era contento del trattamento ricevuto e del tempo di attesa”.