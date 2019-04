"Andate via, i clienti hanno paura": titolare di una pizzeria vuole far uscire i medici del 118

Come riportato da Nessuno Tocchi Ippocrate, associazione contro la violenza sul personale sanitario - in particolar modo su quello che lavora a bordo delle ambulanze del 118 - ieri a Napoli si sarebbe consumata l'ennesima aggressione (questa volta solo verbale) ai danni di medici e infermieri intervenuti in soccorso di una paziente. "In una nota pizzeria del centro storico, alle 14:30, interveniamo per soccorrere una donna. Effettuiamo le cure sul posto, in un punto in cui non c'erano tavoli e clienti", spiega l'equipaggio della postazione Chiatamone.

"Arriva la proprietaria del locale che ci aggredisce, dicendoci di andare altrove, perché davamo fastidio ai clienti del ristorante. Le sue misere richieste, però, non ci distraevano dai soccorsi che dovevamo prestare alla signora. Così la proprietaria ha iniziato ad attaccarci, dicendo che se ci tenevamo tanto dovevamo arrivare prima invece di tardare. Ma noi avevamo impiegato 4 minuti dalla chiamata", spiega l'equipaggio. "Sono queste le aggressioni più dolorose".