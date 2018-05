"Siete tre str##zi!": il figlio di una signora soccorsa aggredisce verbalmente il personale del 118

"Siete tre str##zi": con questi termini si è espresso un utente, in evidente stato di agitazione, qualificatosi poi come figlio di una signora soccorsa e trasportata poi al Pronto Soccorso del Cardarelli dalla postazione 118 del Loreto Mare. Secondo il gruppo 'Nessuno tocchi Ippocrate' "l’offesa sarebbe scaturita perché l’equipaggio, prima della partenza per l’ospedale, stava rilevando i parametri vitali alla paziente, e per il figlio quella era una perdita di tempo”.

Laconico il commento degli amministratori della pagina (in cui si denunciano le aggressioni, sempre più frequenti, al personale del 118): "Se non possiamo nemmeno fare il nostro lavoro...". Si tratta della 33esima aggressione a personale del 118 dall'inizio dell'anno.