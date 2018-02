Ragazzo pestato a colpi di bastone sull'arenile: giallo a Castellammare

Violenza inaudita, martedì scorso, sull'arenile di Castellammare di Stabia. A pochi passi dalla villa comunale un ragazzo, intorno alle 20, è stato pestato con un bastone da due persone.

La vicenda è stata segnalata da un passante ad una pattuglia della municipale che transitava su corso Garibaldi: arrivati sul posto però i poliziotti non hanno trovato né la vittima né gli aggressori.

Ad occuparsi del caso è ora la polizia, che sta visionando le registrazioni delle telecamere di sicurezza installate in zona.

Secondo quanto riportato dal Mattino, nessuno pare si sia presentato contestualmente in pronto soccorso al San Leonardo. Non si esclude che i tre avessero un appuntamento, e che la loro discussione possa essere degenerata in pestaggio.

In zona sono state ritrovate tracce di sangue, che confermerebbero la veridicità di quanto riportato dal testimone.