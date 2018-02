Baby gang contro pensionato ed il suo cane: pietre e colpi alla testa

Baby gang in azione a Barra, dove un uomo di 72 anni è stato aggredito nei pressi del parco di Villa Letizia. L'episodio è avvenuto la settimana scorsa: intorno alle 20 l'uomo stava portando a passeggio il suo cane, quando è stato preso di mire da un gruppo di giovanissimi – secondo il suo racconto riportato dal Mattino – circa 20, tra i 13 ed i 15 anni.

Alcuni gli si avvicinano in sella al loro motorino, lui fa per allontanarsi. La situazione degenera presto: cominciano ad offenderlo, ma soprattutto a lanciargli contro delle pietre colpendolo più volte. Arrivato a casa viene accerchiato. Uno dei giovani violenti inizia a colpirlo alla testa con un tubo di ferro recuperato in strada, mentre gli altri prendono di mira il cane.

Alla fine la vittima, quando la baby gang si è stancata della violenza, chiama il 113 e viene condotto da un'ambulanza a Villa Betania dove gli viene refertata una “profonda ferita della fronte con lesione della teca cranica e notevole sanguinamento” oltre ad altre ferite con prognosi di 14 giorni. Ha sporto denuncia alle forze dell'ordine, che indagheranno sull'accaduto.