Sedicenne aggredito con una spranga, il racconto di Emanuele: "E' stato come vivere in Gomorra"

“E' stato come vivere dentro Gomorra. Non so quanto tempo mi ci vorrà per superare questa aggressione”. Emauele ha 16 anni e una grande passione per la danza. È dislessico, ma ciò non gli ha tolto la voglia di studiare al liceo artistico. “Ho sofferto di bullismo dall'infanzia, ma stavo uscendo dal mio isolamento grazie a nuovi amici e al ballo”, ci racconta, mentre la mano torna sfiorare la vistosa benda che copre la ferita sullo zigomo.

E' il ricordo che gli hanno lasciato due balordi che lo hanno aggredito con una spranga di ferro venerdì scorso in via Valerio Verbano, a Scampia. Emanuele torna a quel pomeriggio e la voce ancora gli trema: “Sono uscito dalla metro di Scampia e stavo tornando a casa dopo la scuola. Sono stato raggiunto da questo motorino. Erano in due, tra i 16 e i 19 anni, mi hanno tagliato la strada. Uno di loro mi ha aggredito ancora prima che potessi dire di non avere soldi con me. Mi ha colpito in viso con una mazza di ferro. Gli ho dato subito il cellulare per evitare conseguenze peggiori. L'altro, quello sul motorino, ha preso anche lo zaino della scuola. Poi sono andati via. Mi hanno lasciato lì, sanguinante. Mi ha soccorso un passante. E' stato bruttissimo, poteva andarmi anche molto peggio”.

LA TESTIMONIANZA DELLA MADRE

Il giovane fa una lunga pausa. Interviene la madre Lina Grimaldi: “Ha avuto 4 punti di sutura e una trauma maxillo-facciale. Lo andiamo a prendere quasi sempre, ma quella volta avevamo un impegno e lui ha percorso la strada a piedi”. È Lina ad aver rotto il silenzio. Ha pubblicato un post su Facebook con le foto della volto ferito del figlio: “L'ho fatto d'accordo con lui, perché dopo lo choc il primo pensiero di Emanuele è stato quello di fare in modo che episodi del genere non capitino più. Ha voluto mettere in guardia i suoi coetanei. I ragazzi dovrebbero passeggiare tranquilli per il loro quartiere”.

Emanuele e la sua famiglia non hanno avuto dubbi sulla necessità di deunciare l'accaduto: “Ho visto in volto chi mi ha aggredito-prosegue il ragazzo - sono andato subito dai carabinieri. Io sono dislessico ed è stata una fortuna che mi sia ricordato tanti dettagli. Non dormo da due notti. Ma sono voluto tornare subito a scuola per raccontare cosa mi era capitato. Non voglio che capiti a nessun ragazzo, spero che la mia testimonianza possa servire”.

PAURA E PERDONO

È provato Emanuele, le parole gli escono a stento, i ricordi a volte si fanno più confusi. C'è tanto coraggio in lui, ma anche paura: “Il mio modo di camminare per strada è cambiato. Ho paura di muovere anche un solo passo. Ho paura dei motorini, ho paura di un camion dietro al quale si possa nascondere qualcuno. Ho paura di essere aggredito insieme ai miei genitori”. Eppure, nel suo volto non c'è rabbia: “Non voglio vendetta, non auguro la morte o il carcere a vita a chi mi ha aggredito. Se mi chidessero scusa li perdonerei”.

Lina lo guarda, qualche metro più in la coprendosi la bocca con le mani, trattenendo la commozione: “Non si sono accontentati della rapina – dice - hanno voluto dimostrare la loro prepotenza con una spranga di ferro. Ci vorrà tanto per superare questo choc. Mi auguro almeno che questi ragazzi si rendano conto di cosa hanno fatto. Non c'è bisogno di scuse né di perdono, devono solo capire”.

Ora per Emanuele ci sono i passi più difficili. Un doppio binario che da un lato lo ricondurrà alla quotidianità, dall'altro a collaborare con le indagini per individuare i suoi aggressori. “Deve riprendersi il prima possibile – afferma la madre - la vita deve continuare. Già oggi è tornato a scuola e deve riprendere a fare danza, la sua grande passione”.