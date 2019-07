Intervento del 118 per una paziente psichica, medico minacciato da un familiare

Una nuova aggressione ai danni di personale del 118 si è verificata stamane alle 8 nel quartiere di Pianura, in via Botticelli. A denunciare quanto accaduto è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

L'ambulanza era stata chiamata per lo stato di agitazione di una paziente psichiatrica. Giunti sul posto, i soccorritori hanno trovato la giovane nei pressi del portone del palazzo, con la madre che affacciata al balcone urlava di portare via "questa pazza", "scappata ieri dal San Giovanni Bosco".

Un medico è quindi salito presso l'abitazione della famiglia per raccogliere i dati diagnostici sulla paziente. La situazione è presto degenerata. "Dopo pochi scambi di parole con la madre - spiega Nessuno tocchi Ippocrate - esce da un altra camera un energumeno non meglio identificato (padre? Zio?) che comincia ad inveire verbalmente nei confronti del medico, prima che si arrivi al vero e proprio contatto fisico il medico ,reputando la scena non sicura, fugge giù in ambulanza".

L'autista soccorritore ha allora provato a tranquillizzare la paziente: è riuscito a trasportarla in ospedale e a mettere così anche in salvo l'equipaggio dell'ambulanza. Intanto la polizia indaga a proposito delle minacce dirette al medico dall'uomo.