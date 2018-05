Macchinista trova uomo nascosto nel treno: scatta la violenza contro il dipendente Eav

Violenta aggressione, nel pomeriggio di ieri, in un treno della Circumvesuviana. Un uomo, pare dell’Europa dell’Est, era stato colto in flagrante da un macchinista mentre, nascosto in un treno fermo nella stazione di Porta Nolana, ne stava danneggiando i vagoni.

A quel punto l'uomo ha colpito il dipendente dell'Eav con calci e pugni, procurandogli ferite al volto. L'aggressore è stato bloccato dai colleghi della vittima e poi da una pattuglia dell'esercito che lo ha fermato.

Il macchinista è stato condotto al Loreto Mare: ha riportato alcune contusioni al volto.