Via Marina, consigliere regionale pestato mentre filmava un parcheggiatore abusivo

Un'aggressione, ai danni del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si è consumata nella serata di ieri all'esterno di un noto locale di via Marina. È lo stesso Borrelli a raccontarlo, postando sui social il video di quanto accaduto. Le immagini, riprese con il suo smartphone, mostrano prima la situazione viabilità in zona, poi la violenza.

Borrelli era lì per documentare "la circolazione delle auto ridutta a causa dei #parcheggiatoriabusivi e dell'invasione selvaggia della strada con tavolini", con tanto di "pista ciclabile occupata da tavolini e sedie" e "auto sistemate in modo inaccettabile e limitante per la viabilità".

A quel punto "una serie di personaggi tra cui una persona che si è qualificata come il proprietario del locale, due dipendenti e il parcheggiatore abusivo con tanto di pettorina rifrangente mi hanno avvicinato prima con le buone poi con le cattive dicendomi che dovevo andare via e che l'area era loro". "Il #parcheggiatoreabusivo – prosegue il consigliere – mi ha più volte minacciato e si è segnato in modo plateale la targa del mio scooter perchè mi ha fatto capire che ha amicizie altolocate e vuole farmi fare un controllo. Poi la situazione è degenerata. Il titolare del locale assieme a due dipendenti e al #parcheggiatoreabusivo mi ha aggredito prima verbalmente poi mi ha cominciato a picchiare selvaggiamente facendomi cadere a terra".

"Si sono presi il mio cellulare strappandomelo di mano con con violenza e lo hanno sequestrato dicendo che non era più mio. Poi mi hanno detto che dovevo andare via da quella strada che era loro e non farmi più vedere. Mi sono allontanato e ho chiamato la #PoliziaMunicipale". Gli agenti hanno accompagnato di nuovo Borelli nei pressi del locale "per riconoscere i miei aggressori cosa che ho regolarmente fatto. I #Vigili a cui ho deciso anche di presentare denuncia scritta sono riusciti anche a farsi restituire il cellulare. Sono arrivate altre pattuglie e hanno cominciato a sgomberare e multare i #parcheggiatoriabusivi e a ripristinare la legalità. Io sono andato al #LoretoMare dove sono stato refertato con 10 giorni salvo complicazioni a causa delle botte subite.".

"Ringrazio tutti per i tanti messaggi di solidarietà – conclude il consigliere – Sto bene e sono cosciente di quello che sto facendo e dei rischi che corro. Ho scelto una battaglia difficile contro la delinquenza, l'illegalità diffusa e la prepotenza dilagante e ne pago le conseguenze senza alcun lamento. I #Vigiliurbani sono stati rapidi e bravi come anche il personale del #LoretoMare. Non ho paura e non ho intenzione di fermarmi. Mentre andavo via uno dei delinquenti che mi ha aggredito (4 leoni coraggiosi contro 1 per la cronaca) mi ha detto che nessuno se ne frega delle regole e della legalità a #Napoli tranne me e che quindi sono solo uno che creo inutili problemi. Non è così. Io sto solo facendo da apripista ma so che tanti napoletani sono stanchi di questi "cavernicoli" e dei criminali che ogni giorno uccidono la nostra città trasformandola in un luogo dove è difficile vivere. Sono loro che devono essere cacciati non le persone oneste e perbene".